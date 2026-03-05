- Дата публикации
Это смело: Джейми Ли Кертис в прозрачном костюме приехала на шоу
Джейми Ли Кертис появилась на шоу Джимми Фэллона, чтобы рассказать о своей новом сериале.
67-летняя Кертис снялась в главных ролях вместе с Николь Кидман в сериале «Скарпетта», премьерный показ которого состоялся на днях в кинотеатре Regal Union Square Theatre в Нью-Йорке.
На шоу Джейми Ли Кертис приехала в экстравагантном черно-серебристом брючном костюме, состоявшем из полупрозрачной удлиненной рубашки и таких же широких брюк, которые актриса сочетала с туфлями-лодочками на каблуках в оттенке металлик. Ее образ дополняла стильная прическа, макияж на лице и очки, цветочные серьги в ушах и подвеска на шее. Джейми Ли выглядела жизнерадостной и веселой.
Напомним, на днях на премьере актриса блистала в наряде с пикантным декольте и коротком болеро сверху. А образ дополнила маленьким серебристым клатчем.