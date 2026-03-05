ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Это смело: Джейми Ли Кертис в прозрачном костюме приехала на шоу

Джейми Ли Кертис появилась на шоу Джимми Фэллона, чтобы рассказать о своей новом сериале.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

67-летняя Кертис снялась в главных ролях вместе с Николь Кидман в сериале «Скарпетта», премьерный показ которого состоялся на днях в кинотеатре Regal Union Square Theatre в Нью-Йорке.

На шоу Джейми Ли Кертис приехала в экстравагантном черно-серебристом брючном костюме, состоявшем из полупрозрачной удлиненной рубашки и таких же широких брюк, которые актриса сочетала с туфлями-лодочками на каблуках в оттенке металлик. Ее образ дополняла стильная прическа, макияж на лице и очки, цветочные серьги в ушах и подвеска на шее. Джейми Ли выглядела жизнерадостной и веселой.

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Напомним, на днях на премьере актриса блистала в наряде с пикантным декольте и коротком болеро сверху. А образ дополнила маленьким серебристым клатчем.

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie