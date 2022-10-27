Это смело: Хейли Бибер надела прозрачный наряд на вечеринку бренда Tiffany & Co.

Ювелирный бренд Tiffany & Co. запустил новую коллекцию Lock и по этому поводу организовал вечеринку в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. На мероприятие были приглашены актеры, модели, звезды реалити и предприниматели.

Среди гостей была замечена модель и супруга Джастила Бибера - 25-летняя Хейли. Девушка удивила выбором наряда, ведь на ней было полностью прозрачное трикотажное платье от Saint Laurent, из-под которого было видно ее черное белье.

Образ модель дополнила маникюром винного оттенка, черными босоножками и украшениями от Tiffany & Co. - золотым колье в виде змеи и несколькими браслетами с бриллиантами.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом месяце модель посетила показ коллекции Saint Laurent, который проходил в Париже.

Хейли Бибер / Фото: Associated Press

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