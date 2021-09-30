Это смело: модный блогер Кьяра Ферраньи надела полностью прозрачную водолазку от Schiaparelli

Инфлюенсер выбрала для новой фотосессии смелый лук.

Известный модный блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, прилетела в Париж, чтобы посетить показы во время Недели моды, которая сейчас проходит в Париже. Но между светскими тусовками девушка забежала в ателье культового французского бренда Schiaparelli, чтобы примерять образ из новой коллекции бренда.

Кьяра надела полностью прозрачную водолазку, под которой у девушки не было ничего. Соски блогера закрывали золотые накладки, характерные для бренда. Таким образом знаменитость дерзко поддержала движение Free the Nipples.

Сочетала свой наряд Ферраньи с темными брюками, грубыми черными ботинками и кожаной курткой от Schiaparelli, коорая тоже была украшена золотыми деталями. На глазах у инфлюенсера были солнцезащитные очки.

В таком луке, кстати, Кьяра смело прогулялась по Парижу и, судя по ее фото в соцсетях, посетила самые знакове места города.

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