Это смело: Оливия Уайлд пришла на вечеринку "Оскара" в "голом" платье

В Лос-Анджелесе минувшей ночью состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар 2025", а после нее традиционная вечеринка Vanity Fair.

40-летняя Оливия Уайлд посетила вечеринку и приехал на нее в очень рискованном платье. Звезда появилась перед фотокамерами в прозрачном платье цвета слоновой кости от Chloe из коллекции бренда весна-лето 2025.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Нежное, прозрачное платье с глубоким вырезом на декольте едва прикрывало грудь Оливии, а под прозрачным подолом были видны ажурные трусы.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд носила с собой небольшую круглую сумку с золотой фурнитурой, длинные волосы распустила, сделала легкий вечерний макияж с акцентом на глаза и светлый маникюр, а у нее на пальце сверкал перстень с камнем.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Напомним, роскошная Деми Мур произвела фурор образом на церемонии "Оскар".

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