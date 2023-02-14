Это смело: певица Талия Сторм вышла на красную дорожку в розовом бикини и унтах

Этот образ был создан из экологических брендов.

Певица и актриса Талия Сторм появилась среди гостей ежегодной церемонии Brit Awards, которая прошла в Лондоне. На красной дорожке эпатажная блондинка решила удивить публику своим смелым и немного необычным образом, ведь пришла на музыкальную церемонию в розовом бикини.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Лук состоял из раздельного купальника на завязках, который она сочетала с белой шубой из искусственного меха.

Также девушка надела меховую розовую шапку-ушанку, которую сочетала с унтами и сумкой.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

На лице у Талии был яркий макияж с розовыми тенями на глазах, она сделала длинный маникюр, а ее шею украшала подвеска с именем.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

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