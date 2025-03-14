Это смело: звезда "Анатомии Грей" Эллен Помпео посетила премьеру нового сериала в платье с одним рукавом

Актриса выбрала наряд от бренда Gucci из круизной коллекции 2025.
55-летняя Эллен Помпео, известная в первую очередь по своей игре в медицинском сериале "Анатомия Грей", появилась на премьере нового проекта. Актриса сыграла в мини-сериале под названием Хорошая американская семья (Good American Family).
На презентацию в Лос-Анджелесе она пришла в однотонном длинном белом платье-колонне с одним рукавом. С другой стороны платья был глубокий разрез, который выглядел довольно смело.
Руку и уши Эллен украшали золотые драгоценности от ювелирного бренда Tiffany & Co. Волосы она уложила в объемную прическу.
Сериал, в котором сыграла Помпео, основан на реальной истории, которая произошла с американской супружеской парой Кристиной и Майклом Барнетт весной 2010 года. Они усыновили девочку Наталью с карликовостью, которая родилась в Украине в городе Николаеве. Однако спустя несколько лет они бросили ее.
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