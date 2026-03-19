Это смелый выбор: Сара Мишель Геллар в сатиновом бралетте позировала на улице фотографам

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Реклама

Сару Мишель Геллар сфотографировали папарацци, когда она шла на мероприятие в Нью-Йорке. Звезда культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» посетила предварительный показ фильма «Игра в прятки 2: Я иду искать», в котором сыграла.

Надела знаменитость черный ансамбль от Dolce & Gabbana, который был довольно смелым, ведь сочетал в себе классическую черную юбку-карандаш и очень короткий жакет, который застегивался на крючки. Длина жакета актрисы позволяла в полной мере рассмотреть ее сатиной бралетт с кружевом.

Также Геллар дополнила лук несколькими драгоценностями и черными туфлями на каблуках. Волосы Сара Мишель распустила и уложила в легкие элегантные волны.

Реклама

Это появление звезды на мероприятии произошло после того, как стало известно, что продолжения сериала «Баффи — истребительница вампиров» не будет. Стриминг Hulu решил не снимать сериал, в котором Геллар должна была появиться в эпизодической роли.

«Мне очень грустно делиться этим, но я хотела, чтобы вы услышали это от меня. К сожалению, Hulu решили не продолжать работу над Buffy: New Sunnydale, — сказала актриса в видео, — Я хочу поблагодарить Хлои Чжао, потому что никогда не думала, что снова окажусь в стильных, но доступных сапогах Баффи. И благодаря Хлои я вспомнила, как сильно я ее люблю и как много она значит не только для меня, но и для всех вас».