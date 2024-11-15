"Это смертельная болезнь": участница шоу "Холостяк-13" призналась, что имеет инвалидность

В третьем выпуске реалити-шоу "Холостяк-13" блогер Анастасия во время индивидуального свидания с главным героем проекта Александром "Тереном" призналась, что имеет инвалидность.

"У меня нет гормона стресса. Это тяжелая болезнь – хроническая почечная недостаточность, болезнь Аддисона", – сказала она.

Заболела Анастасия, когда ей было 11 лет. Ей тяжело было поставить диагноз. Это редкое заболевание. Тогда она начала стремительно терять вес, у нее изменился цвет кожи, являющийся одним из признаков этого заболевания.

"Возможно, месяц мне оставался, потому что это смертельная болезнь. Теперь я всю жизнь на гормональной терапии. Мне приходится принимать этот гормон в таблетках", — добавила Анастасия.

Участница рассказала, если день она не будет принимать лекарства, то будет чувствовать себя плохо, а если месяц – может умереть.

"Мой врач сказал, что эта болезнь с тобой навсегда. Но, будешь ли ты инвалидом решаешь только ты. Поэтому я иначе начала относиться к жизни и жить по полной. Это одна из причин, почему я захотела прийти на проект, ты меня очень вдохновляешь", – сказала Настя Александру.

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