Надел розовую кепку поверх капюшона: Джастина Бибера сфотографировали в странном наряде

Пока жена Бибера демонстрировала в Нью-Йорке роскошные наряды в красных платьях и занималась продвижением своей косметики, он появился на улице в довольно необычном виде.

Певец Джастин Бибер, который прославился в 14-летнем возрасте, сейчас не столь часто выпускает новую музыку или дает концерты, однако он активно поддерживает свою жену Хейли и ее карьеру бизнес-леди. Девушка запустила собственный бренд косметики по уходу за телом Rhode, особой популярностью среди которой получил блеск для губ.

Сейчас она запустила новую линейку этих продуктов с клубничным ароматом под названием Strawberry Glaze (клубничная глазурь). Что интересно, этот проект является коллаборацией с популярным брендом по производству пончиков Krispy Kreme, якобы чтобы передать в аромате блеска тот самый неповторимый вкус этой сладости.

"Когда я была ребенком, моим любимым пончиком был пончик с клубничной глазурью и посыпкой – это такая ностальгия", – рассказала Хейли в интервью Cosmopolitan.

Поэтому даже презентация продукции и небольшая фотосессия по случаю запаска косметического продукта состоялась в одном из заведений Krispy Kreme в Нью-Йорке. Хейли на мероприятие нарядилась в соблазнительное красное мини-платье от Ermanno Scervino из коллекции осень-зима 2023 и дополнила его мюлями от Maison Ernest. Образ выглядел действительно соблазнительно и соответствовал клубничной тематике мероприятия.

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / Фото: Getty Images

Однако пока Хейли очаровывала своим гламурным нарядом, ее муж Джастин немного шокировал, поскольку попал под прицел фотографов в довольно странном образе.

На певце были серые трикотажные шорты до колен и серая кофта с капюшоном, карманами и молнией, которую он носил довольно странно. Джастин надел кофту на голое тело и оставив ее немного расстегнутой надел на голову капюшон, зятянул и завязал. При этом он надел на голову розовую кепку.

Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Также Бибер надел белые носки и желтые кроксы из коллаборации со своим брендом Drew. Певец немного покатался на городском велосипеде и даже посидел на асфальте под столбом, немного при этом напоминая актера Киану Ривза, который также любит расслабленный стиль в одежде и часто странно выглядит на снимках папарацци.

Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Сам же Джастин поделился несколькими кадрами с мероприятия и показал свою жену в ее роскошном луке.

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