Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Это соблазнительно: американская актриса в кружевном платье и без белья позировала на гала-вечере

Кристен Уиг в смелом наряде появилась на ивенте в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кристен Уиг

Кристен Уиг / © Associated Press

Кристен Уиг посетила гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе, где собралось много знаменитых красавиц.

Она поддержала тренд «без белья» и появилась там бюстгальтера. На ней было черное кружевное платье по фигуре, в котором она выглядела стройной и соблазнительной. Под наряд Кристен надела черные трусы-слипы. Обута звезда была в черные босоножки.

Кристен Виг / © Associated Press

Кристен Виг / © Associated Press

Актриса сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — бриллиантовыми браслетами и золотыми кольцами.

Напомним, немецкая певица Ким Петрас также пришла на мероприятие в прозрачном платье и без бюстгальтера.

Дата публикации
Количество просмотров
14
