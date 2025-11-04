- Дата публикации
Это соблазнительно: американская актриса в кружевном платье и без белья позировала на гала-вечере
Кристен Уиг в смелом наряде появилась на ивенте в Лос-Анджелесе.
Кристен Уиг посетила гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе, где собралось много знаменитых красавиц.
Она поддержала тренд «без белья» и появилась там бюстгальтера. На ней было черное кружевное платье по фигуре, в котором она выглядела стройной и соблазнительной. Под наряд Кристен надела черные трусы-слипы. Обута звезда была в черные босоножки.
Актриса сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — бриллиантовыми браслетами и золотыми кольцами.
Напомним, немецкая певица Ким Петрас также пришла на мероприятие в прозрачном платье и без бюстгальтера.