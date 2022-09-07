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Это стильно: супермодель Джиджи Хадид показала, как сочетать корсет и рубашку

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Это стильно: супермодель Джиджи Хадид показала, как сочетать корсет и рубашку

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Образ смотрелся необычно, свежо и подчеркивал фигуру звезды.

Американская супермодель Джиджи Хадид появилась на днях в оригинальном луке, использовав в нем тренд этого года - корсетный топ.

Корсеты нам демонстрировали уже многие дизайнеры и бренды, но Джиджи в подобном луке появилась впервые. Модель сочетала этот необычный предмет одежды с шелковой розовой рубашкой, которую немного приспустила на плечах, белыми широкими джинсами с рваной бахромой и необработанными краями.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Дополнили вечерний образ розовые остроносые туфли и сумка от Miu Miu, тоже в гламурном конфетном цвете. Из украшений модель выбрала несколько цепочек на шее и серьги.

Этот образ 27-летняя Хадид надела на презентацию своей линии трикотажа Guest in Residence, которая проходила в Нью-Йорке. Да-да, теперь Джиджи еще и дизайнер, а поддержать ее пришла ее сестра Белла и ее бойфренд Марк.

Белла Хадид и Марк Калман / © Getty Images
Белла Хадид и Марк Калман / Фото: Getty Images

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