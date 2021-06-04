"Это страшное ощущение": Оля Фреймут вспомнила, как не было денег, чтобы отвезти больную дочь в больницу

Телеведущая рассказала для Леди.ТСН.ua. о своем опыте материнства.

Ольга Фреймут — успешная суперженщина, которая успевает совмещать работу и воспитание троих детей. Встретив ее на одном из светских мероприятий, мы поинтересовались, как ей это удается и что она бы посоветовала молодым мамам по воспитанию детей.

"Нужно больше доверять детям. Они хоть и крошечные, но это отдельные вселенные. Когда ты боишься, что ребенок замерзнет или будет голоден, нужно ему доверять. Если замерзнет, то подойдет попросит кардиган, если голодный — скажет, что хочет есть.

А если честно, мне повезло с семьей, потому что мой муж намного ответственнее отец, чем я мама. Всю нашу семью он взял под свое крыло", — рассказала Фреймут.

Оля Фреймут с мужем Владимиром / Instagram Оли Фреймут

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Телеведущая отметила, что муж ей очень помогает в воспитании детей. И, когда она занята работой, он ухаживает за ними.

Звезда также добавила, что для каждой женщины важно, чтобы в воспитании детей помогал любимый человек.

"Это важно, когда твоя вторая половинка с тобой в материнстве. Ибо у меня разный опыт материнства, 9 лет я была одинокой мамой. Когда у меня была только Злата, это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет — это на твоей ответственности. Нет возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь, — это твоя ответственность", — добавила телеведущая.

Оля Фреймут с семьей / Instagram Оли Фреймут

Оля также вспомнила, как ее старшая дочь Злата, когда ей было 4 года, заболела воспалением легких.

"Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси, и это страшное ощущение. Поэтому мой совет: выходить замуж сознательно, рожать, если есть возможность, от того, кого ты любишь, и тогда помогут те, кто тебя любит, поможет Бог и помогут сами дети", — подытожила Фреймут.

Оля Фреймут с дочкой Златой и ее подругой/Фото Алины Онопа

Напомним, Оля рассказала, как она с мужем поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

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