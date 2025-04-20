ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Это так мило: папарацци подловили Хайди Клум за поцелуями с мужем

Супермодель сходила с возлюбленным в супермаркет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала 51-летняя Хайди Клум. Фотографы запечатлели, как она слилась в поцелуе со своим мужем – 35-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Это выглядело очень мило.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Супруги возвращались из супермаркета, где купили корзину с разными вкусностями, декорированными ушками кролика.

Хайди была одета в джинсы и куртку из денима и карманами и рукавами цвета хаки, которые скомбинировали с белыми кроссовками. Том выбрал для своего выхода яркий лук – желтые футболку и брюки, которые дополнил светлыми кедами. На плече у него висел серый свитер.

Напомним, Хайди Клум вышла в свет в бежевом платье, украшенном гусиными перьями, и с коричневой сумкой Birkin от Hermes.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie