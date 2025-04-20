Это так мило: папарацци подловили Хайди Клум за поцелуями с мужем

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала 51-летняя Хайди Клум. Фотографы запечатлели, как она слилась в поцелуе со своим мужем – 35-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Это выглядело очень мило.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Супруги возвращались из супермаркета, где купили корзину с разными вкусностями, декорированными ушками кролика.

Хайди была одета в джинсы и куртку из денима и карманами и рукавами цвета хаки, которые скомбинировали с белыми кроссовками. Том выбрал для своего выхода яркий лук – желтые футболку и брюки, которые дополнил светлыми кедами. На плече у него висел серый свитер.

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Напомним, Хайди Клум вышла в свет в бежевом платье, украшенном гусиными перьями, и с коричневой сумкой Birkin от Hermes.