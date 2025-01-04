Это так мило: появилось видео поцелуя Александра Терена с победительницей "Холостяка" после пост-шоу

Ведущий романтического реалити-шоу опубликовал видео поцелуя Александра и Инны.
Григорий Решетник после завершения пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, на котором главный герой шоу Александр Будько Терен и его избранница Инна Белень нежно поцеловались.
А перед этим ведущий проекта спросил Александра, сердцем ли он выбирал победительницу? Вместо Терена ответила Инна: "Сердцем-сердцем". Она смешно подошла к любимому и они слились в поцелуе.
"Любовь стоит всего. Согласны?" – подписал видео Григорий.
Напомним, Александр Терен и Инна Белень рассказали в пост-шоу, как после окончания съемок развивались их отношения.
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