Это так трогательно: Жизель Бундхен показала, как спасла огромную черепаху

Бразильская супермодель Жизель Бундхен сейчас редко появляется на публичных мероприятиях, но транслирует некоторые моменты своей жизни в Instagram.

Жизель опубликовала трогательное видео со своей прогулки по пляжу и показала подписчикам, как помогла огромной черепахе, запутавшейся в рыбацких сетях, выбраться из ловушки.

"Жизнь - это серия возможностей, которые появляются ежедневно, и мы выбираем, что с ними делать. Рано утром я гуляла по пляжу, и Оникс начал лаять на кучу океанского мусора, смытого во время прилива. Когда я подошла ближе, я увидела эту красивую черепаху, перевернутую вверх ногами, с выражением безнадежности и усталости в ее глазах, ее тело было скручено и запутано в рыболовной сети.

Жизель Бундхен / Associated Press

Я немедленно начала освобождать ее из сети, которая душила ее, но даже после того, как мы развязали ее, она слишком устала, чтобы вернуться к океану. И тогда я просто подняла ее и отнесла к воде (удивительно, как адреналин может сделать вас сильнее!). Я почувствовала облегчение и так счастлива была увидеть, как она свободно уплывает, благодарная за то, что я была там и смогла помочь", - написала в подписи к видео Жизель.

Она продолжила свою речь о том, что есть много других животных, которые, к сожалению, умирают в таких сетях. "Сегодня мне напомнили, что мы должны больше осознавать свой образ жизни и помогать защищать всех животных - это наш выбор. Я молюсь, чтобы мы все смогли встать и вспомнить, что возможность измениться начинается с одного действия ", - подытожила Бундхен.

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