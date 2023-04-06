"Это то, чем я живу": как молодой артист YAKTAK завоевал сердца миллионов и поселился в украинских чартах

Его простота и искренность покорили сердца миллионов слушателей. Молодой артист YAKTAK ворвался в тренды YouTube, а его песня "Погляд" уже не первую неделю занимает 1-е место в "Топ песен Украины" в Apple Music. Поэтому мы решили поближе познакомиться с молодым исполнителем.

YAKTAK, настоящее имя – Ярослав Карпук – юный украинский певец, родившийся в поселке Старая Выжевка, что на Волыни. Ярослав занимается музыкой с четырех лет. Он победитель многочисленных музыкальных конкурсов разного уровня.

Парень стал известен на всю страну, когда в 2019 году принял участие в вокальном шоу "Голос. Дети" и вышел в суперфинал, заняв второе место. А в 2021 получил Гран-при фестиваля "Черноморские игры" в Скадовске. С лета 2021 начал создавать собственные песни, слова и музыку к которым пишет сам.

Свой сольный музыкальный проект создал в феврале 2022 года, но за это короткое время успел выпустить 5 дуэтных композиций, которые на сегодня превысили 25 миллионов просмотров. ЯКТАК спел в дуэте из Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko.

А сегодня, 6 апреля, YAKTAK представил новую работу совместно с певицей KOLA.

"Песня пронизана атмосферой лета, счастливыми моментами и она погружает каждого в собственные летние воспоминания. Здесь тепло, сладко, весело и здесь нет хлопот. И я надеюсь, эта песня саундтреком лета", — поделился Ярослав.

Мы спросили певца, ожидал ли он внезапной волны популярности.

"Я к этому очень долго шел и ухожу дальше. Музыка — это то, чем я живу. Мое творчество — это все трусливо, я такой и есть", — поделился он.

Парень уверен, что нужно мечтать и верить в то, что делаешь, ведь благодаря мечте и труду возможно все.

"Еще 2 года назад я писал свои песни и никто о них не знал, а сегодня их поют миллионы. Верьте в себя и все обязательно будет, главное, не останавливаться и идти только вперед", — подытожил артист.

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