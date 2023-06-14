"Это точно будет смешно": Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках в комедии, которая скоро выйдет в украинский прокат

В украинский прокат 22 июня выходит новая комедийная история "Без обид" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

По сюжету после конфискации авто водитель Uber Мэдди решает во что бы то ни стало найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Среди огромного списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь стать более раскрепощенным рядом с девушками. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто.

Фото из фильма "Без образ"

По случаю премьеры Дженнифер Лоуренс и режиссер фильма Джин Ступницки поделились подробностями по съемках.

Дженнифер Лоуренс – одна из самых известных и популярных актрис современности, долгое время искала комедию, которая органично дополнила бы ее фильмографию.

"У меня большой съемочный бэкграунд за плечами, однако до сих пор не было ни одной комедии, которая так привлекла бы меня сюжетом. Опыт работы над этой лентой стал для меня настоящим удовольствием. Все те сцены, забавные диалоги, неудобные ситуации, вызвали у меня настоящий восторг. А невероятный актерский каст, сопровождавший в течение съемок, стал невероятным дополнением рабочего процесса", – поделилась актриса.

Фото из фильма "Без образ"

Работа над проектом началась с взаимного желания Лоуренс и Джина Ступницки поработать над общим проектом. На тот момент Ступницки – экс-сооавтор сценария ситкома "Офис" и сценарист\режиссер комедии "Хорошие парни" – как раз искал идеи для нового проекта. Однажды вечером он поделился с Дженнифер набросками нового комедийного сценария, где по сюжету гиперопекающие родители подали объявление, в котором ищут молодую женщину для своего застенчивого и неопытного сына. Конечно, за работу предполагается высокая плата.

"Помню, как меня очень рассмешила история. Тогда я сказала Джину: "Что бы ты ни написал, это точно будет смешно", – а потом я прочла самый смешной комедийный сценарий в своей жизни", – сказала Дженнифер.

Фото из фильма "Без образ"

"Прежде чем начать писать сценарий, я спросил себя: "Какие родители пошли бы на такой шаг?" Следующим был вопрос: "Что должно происходить в жизни девушки, чтобы она откликнулась на подобное объявление?" родителей парня чертами гиперопеки. И тогда все стало на свои места", – рассказал Ступницкий.

"Моя героиня Мэдди – активная, добрая, смешная женщина. Но она в отчаянии. Мэдди отчаянно пытается спасти дом своей матери от конфискации, но налоги продолжают расти, поэтому местным все труднее и труднее поддерживать прожиточный минимум. И в тот момент, когда появляется возможность встречаться с Перси, ее финансовые трудности достигают пиковой точки. У Мэдди есть всего 3 месяца лета, чтобы заставить застенчивого 19-летнего подростка выйти из зоны комфорта – или она потеряет все, что имеет для нее значение", – рассказала Лоуренс.

Фото из фильма "Без образ"

"Прежде чем начать работу над созданием персонажа Дженнифер Лоуренс, я просмотрел кучу фильмов и шоу с ее участием. Однако больше всего меня потрясло то, какой она была на шоу Джимми Киммела. В ней была та самая энергия, которую я так искал. Ее смех, ее реакции на события, других людей были фантастическими. Она не терпит дураков и умеет быть достаточно резкой и грубой, что даже пугает. И именно эти черты характера я пытался заложить в ее героиню Мэдди", – поделился Джин.

Кроме того, команда фильма провела кастинг, чтобы найти того же актера на роль застенчивого и замкнутого в себе Перси. Им стал актер Эндрю Барт Фельдман.

"Когда Эндрю вошел, мы все сразу поняли – он тот же", – вспомнила актриса.

"Когда мы смотрели на Эндрю, четко понимали – он тот, кто нам нужен. Его игра, эмоции, реакции – все в нем было таким, как я представлял", – добавил Ступницки.

Фото из фильма "Без образ"

"Для меня игра в этом фильме стала чем-то совершенно естественным. Джин рассказывал мне, что много ночей не спал допоздна, думая над тем, есть ли в мире ребенок, который подошел бы на эту роль. К счастью, этим ребенком оказался я", – рассказал Эндрю Фельдман.

Напомним, на премьере фильма "Без обид" в Лондоне Дженнифер Лоруренс появилась в элегантном черном платье с прозрачным верхом от Christian Dior, расшитом цветочными аппликациями с бисером. Талию она украсила тонким лакированным ремешком.

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