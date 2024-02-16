Это трогательно: бабушка Флоренс Пью посетила премьеру "Дюны", чтобы поддержать внучку

Женщина с Флоренс выходит в свет уже не впервые.

Актриса Флоренс Пью посетила премьеру "Дюна: Часть вторая" в элегантном вечернем платье со шлейфом от бренда Valentino, созданном Пьерпаоло Пиччоли. Шоколадное платье с капюшоном и декольте Флоренс выглядел потрясающе, но все же больше удивило в ее появлении другое - на красную дорожку к 28-летней актрисе вышла ее бабушка.

Флоренс Пью и ее бабушка / Фото: Associated Press

Женщина, которую Флоренс называет Гранзо Пэт, позировала для фотографий, обнимая внучку.

Бабушка появилась перед камерами в белом костюме и оригинальном пальто с принтом и выглядела тоже очень стильно.

Флоренс Пью и ее бабушка / Фото: Associated Press

Ранее она уже выходила на красную дорожку с внучкой - в 2022 году Флоренс брала бабушку с собой на Венецианский кинофестиваль.

Флоренс Пью и ее бабушка / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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