Это трогательно: бабушка Флоренс Пью посетила премьеру "Дюны", чтобы поддержать внучку

Женщина с Флоренс выходит в свет уже не впервые.
Актриса Флоренс Пью посетила премьеру "Дюна: Часть вторая" в элегантном вечернем платье со шлейфом от бренда Valentino, созданном Пьерпаоло Пиччоли. Шоколадное платье с капюшоном и декольте Флоренс выглядел потрясающе, но все же больше удивило в ее появлении другое - на красную дорожку к 28-летней актрисе вышла ее бабушка.
Женщина, которую Флоренс называет Гранзо Пэт, позировала для фотографий, обнимая внучку.
Бабушка появилась перед камерами в белом костюме и оригинальном пальто с принтом и выглядела тоже очень стильно.
Ранее она уже выходила на красную дорожку с внучкой - в 2022 году Флоренс брала бабушку с собой на Венецианский кинофестиваль.
В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.
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