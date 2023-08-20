Это трогательно: Виктория Бекхэм нежно поздравила мужа с победой его футбольной команды

В браке они уже 24 года, воспитали четверых детей и являются примерной семьей.
Еще в пятницу, 18 августа, Виктория и Дэвид Бекхэмы отдыхали в Италии с детьми, где их заметили папарацци по пути в ресторан. Тогра известный модельер продемонстрировала образ в соломенной шляпе с сумкой Hermès на плече, а ее муж новую короткую прическу.
Но вот уже на следующий день семейство оказалось в Майями, поскольку там прошел матч между футбольными командами "Интер Майами" и "Нэшвилл". В последнее время Виктория не пропускает игры команды "Интер Майами", поскольку теперь совладельцем этого клуба является ее муж.
Команда в этот раз победила и Виктория традиционно поздравила нежно мужа. Женщина вышла на поле о обняла Дэвида. На ней были широкие белые штаны и черная майка, а вот на руке красовались золотые часы.
Особое внимание привлекла ее сумка, поскольку аутфит она дополнила культовым аксессуаром Birkin от бренда Hermès. Сумку она украсила пестрым платком.
Кстати обыграла команда Дэвида команду другой звезды - голливудской актрисы Риз Уизерспун. Она стала совладелицей футбольного клуба "Нэшвилл" в 2022 году.
Некоторыми кадрами Виктория поделилась в Instagram.
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