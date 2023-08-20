Это трогательно: Виктория Бекхэм нежно поздравила мужа с победой его футбольной команды

В браке они уже 24 года, воспитали четверых детей и являются примерной семьей.

Еще в пятницу, 18 августа, Виктория и Дэвид Бекхэмы отдыхали в Италии с детьми, где их заметили папарацци по пути в ресторан. Тогра известный модельер продемонстрировала образ в соломенной шляпе с сумкой Hermès на плече, а ее муж новую короткую прическу.

Но вот уже на следующий день семейство оказалось в Майями, поскольку там прошел матч между футбольными командами "Интер Майами" и "Нэшвилл". В последнее время Виктория не пропускает игры команды "Интер Майами", поскольку теперь совладельцем этого клуба является ее муж.

Команда в этот раз победила и Виктория традиционно поздравила нежно мужа. Женщина вышла на поле о обняла Дэвида. На ней были широкие белые штаны и черная майка, а вот на руке красовались золотые часы.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Getty Images

Особое внимание привлекла ее сумка, поскольку аутфит она дополнила культовым аксессуаром Birkin от бренда Hermès. Сумку она украсила пестрым платком.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Getty Images

Кстати обыграла команда Дэвида команду другой звезды - голливудской актрисы Риз Уизерспун. Она стала совладелицей футбольного клуба "Нэшвилл" в 2022 году.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Некоторыми кадрами Виктория поделилась в Instagram.

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