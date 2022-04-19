Это удивило многих: зачем Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы

Обычно в день свадьбы именно невеста берет фамилию мужа, но в семье Бекхэм-Пельтц все по-другому.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, штат Флорида, и после почти двухлетней помолвки. Пара обручилась в июле 2020 года после того, как в январе того же года обнародовали свои отношения. Первоначально они планировали связать себя узами брака в 2021 году, но отложили торжество из-за пандемии COVID-19.

Обменявшись клятвами с Николой Пельтц, Бруклин не только надел кольцо на палец, но и взял фамилию супруги и теперь обновил свой аккаунт в Instagram, включив в него фамилию Пельтц (теперь его учетная запись называется brooklynpeltzbeckham).

Никола также взяла двойную фамилию после свадьбы и стала Никола Пельтц-Бекхэм. Впрочем, мама жениха, Виктория Бекхэм, которая делилась эксклюзивными фотографиями со свадьбы сына, приветствуя молодоженов, написала у себя в Instagram: "Мистер и миссис Бекхэм". Поклонники подумали, что так Виктория выразила свое мнение относительно того, что ее сын решил взять фамилию жены. Сама Виктория с первых дней после свадьбы с Дэвидом носит его фамилию – Бекхэм и, несомненно, очень ею гордиться.

Источник, приближенный к паре, говорит, что Бруклин по уши влюблен в Николу и поэтому решил доказать ей свою любовь и преданность, взяв ее фамилию. Согласитесь, явление, когда мужчина берет фамилию жены в традиционном обществе редкое, но, возможно, в ближайшие 10-20 лет в этом вопросе будет больше гибкости.

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