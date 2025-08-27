ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
841
Время на прочтение
1 мин

Это уникальное украшение: что известно о кольце с бриллиантом, которое Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт

Предлагаем болле пристально посмотреть на украшение одной из самых популярных певиц современности, которая совсем скоро впервые выйжет замуж.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

26 августа певица Тейлор Свифт опубликовала серию романтических фотографий, на которых была запечатлена со своим бойфрендом Трэвисом Келси. Спортсмен, с которым звезда в отношениях с 2023 года, сделал Тейлор предложение.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

На свою помолвку Свифт надела черно-белое полосатое платье от Ralph Lauren, коричневые босоножки на каблуке Louis Vuitton и золотые кварцевые часы Cartier Santos Demoiselle с бриллиантовым циферблатом. Но все взгляды были прикованы к ее роскошному кольцу с огромным бриллиантом.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Келси подошел к выбору кольца основательно — он разработал дизайн украшения с ювелиром Киндред Любек из Artifex Fine Jewelry, которая создает украшения с ручной гравировкой из натуральных драгоценных камней. Это был бриллиант классической старинной огранки «кушон» в оправе из желтого золота и с гравировкой сбоку.

Эксперты по ювелирным изделиям оценили вес бриллианта примерно в 10 карат. Стоимость кольца, по разным оценкам, варьируется и разные издания объявили цену в 550 тысяч долларов, а также были названы суммы от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
841
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie