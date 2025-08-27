Это уникальное украшение: что известно о кольце с бриллиантом, которое Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

26 августа певица Тейлор Свифт опубликовала серию романтических фотографий, на которых была запечатлена со своим бойфрендом Трэвисом Келси. Спортсмен, с которым звезда в отношениях с 2023 года, сделал Тейлор предложение.

На свою помолвку Свифт надела черно-белое полосатое платье от Ralph Lauren, коричневые босоножки на каблуке Louis Vuitton и золотые кварцевые часы Cartier Santos Demoiselle с бриллиантовым циферблатом. Но все взгляды были прикованы к ее роскошному кольцу с огромным бриллиантом.

Келси подошел к выбору кольца основательно — он разработал дизайн украшения с ювелиром Киндред Любек из Artifex Fine Jewelry, которая создает украшения с ручной гравировкой из натуральных драгоценных камней. Это был бриллиант классической старинной огранки «кушон» в оправе из желтого золота и с гравировкой сбоку.

Эксперты по ювелирным изделиям оценили вес бриллианта примерно в 10 карат. Стоимость кольца, по разным оценкам, варьируется и разные издания объявили цену в 550 тысяч долларов, а также были названы суммы от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.