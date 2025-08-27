- Дата публикации
Это уникальное украшение: что известно о кольце с бриллиантом, которое Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт
Предлагаем болле пристально посмотреть на украшение одной из самых популярных певиц современности, которая совсем скоро впервые выйжет замуж.
26 августа певица Тейлор Свифт опубликовала серию романтических фотографий, на которых была запечатлена со своим бойфрендом Трэвисом Келси. Спортсмен, с которым звезда в отношениях с 2023 года, сделал Тейлор предложение.
На свою помолвку Свифт надела черно-белое полосатое платье от Ralph Lauren, коричневые босоножки на каблуке Louis Vuitton и золотые кварцевые часы Cartier Santos Demoiselle с бриллиантовым циферблатом. Но все взгляды были прикованы к ее роскошному кольцу с огромным бриллиантом.
Келси подошел к выбору кольца основательно — он разработал дизайн украшения с ювелиром Киндред Любек из Artifex Fine Jewelry, которая создает украшения с ручной гравировкой из натуральных драгоценных камней. Это был бриллиант классической старинной огранки «кушон» в оправе из желтого золота и с гравировкой сбоку.
Эксперты по ювелирным изделиям оценили вес бриллианта примерно в 10 карат. Стоимость кольца, по разным оценкам, варьируется и разные издания объявили цену в 550 тысяч долларов, а также были названы суммы от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.