Это ужасно: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках второго сезона "И просто так…" в странном луке

Образы героини этого сериала никогда не были обычными, но в этот раз она таки смогла удивить.

5 октября в Нью-Йорке стартовали съемки спин-оффа "Секса в большом городе" - мини-сериала "И просто так…". В прошлом году это шоу наделало шума из-за постоянных скандалов, но все же было принято решение продлить его на еще один сезон, в котором якобы главная героиня должна обрести счастье после смерти мужа.

Перед стартом съемки на улицах города, Сара Джессика запостила фрагмент своего образа в Instagram.

На фото было видно только ноги актрисы в высоких босоножках от Dior, который ранее уже не раз появлялись в сериале, также на ноге у нее была маленькая сумка от Fendi, а вот на полу рядом стоял пластмассовый голубь, который является клатчем созданным брендом JW Anderson.

Стоимость такого клатча не маленькая и согласно сайту бренда, составляет 890 долларов (это около 32 896 гривен).

Сумка-голубь от JW Anderson / Фото: Getty Images

В тот же день появились и первые кадры со съемочной площадки. На фото Сара Джессика была запечатлена со своей коллегой актрисой Кристин Дэвис, которая в реале исполняет роль Шарлотты. Поэтому возможно рассмотреть первый образ Паркер для сериала - это, вероятно, винтажный комбинезон серого цвета, который она надела без футболки. Нижнюю штанину, как видим, костюмеры ей подшили, чтобы было хорошо видно сумку от Fendi. Дополнили образ бусы, серьги-гвоздики и легкий макияж.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Сумка-голубь от JW Anderson / Фото: Getty Images

Образ актрисы выглядел странно и совершенно отличался от привычного образа Кэрри, который полюбили фанаты франшизы. В оригинальном сериале героиня никогда бы не вышла в свет с сумкой голубем, но "И просто так…" вероятно опять будет делать из актрисы нью-йоркского фрика.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Что же касается Кристин, то ее лук был в стиле Шарлотты: юбка-карандаш, блуза в принт с розовым бантом. Дополняли этот образ туфли-лодочки и брендовая сумка от Valextra. Естественно из украшений на героине были бриллианты. Но вот только смотрелся этот образ скучно и старомодно.

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