Это уже было: Дженна Ортега повторила образ другой известной актрисы на Венецианском кинофестивале

Ранее в подобном платье появлялась другая звезда.

21-летняя актриса Дженна Ортега дебютировала на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля, который традиционно стартовал на острове Лидо.

Она прибыла в Италию, чтобы посетить премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс" Тима Бертона, поскольку сыграла в нем с Вайноной Райдер и Моникой Беллуччи.

Для мероприятие Дженна выбрала ярко-красный наряд от Модного дома Dior на тонких бретельках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Декольте платья было выполнено в форме сердца с рюшами, а вот юбка была длинной, многослойной и немного прозрачной из-за чего из-под нее проглядывались трусы-шорты. Спина у платья была полностью открытой.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила туфлями от Jimmy Choo и украшениями от Dior.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ее появление вызвало восторг и восхищение, однако она не первая знаменитость, которая выбирает подобное платье для кинофестиваля. В 2021 году британская актриса Розамунд Пайк продемонстрировала подобное платье, но на Каннском кинофестивале.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Ее наряд был тоже от Dior и с декольте-сердцем, но дизайн немного отличался.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

После того появления актрисы на публике, платье стало буквально вирусным, завоевав статус самого популярного наряда года.

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