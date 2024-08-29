Это уже было: Дженна Ортега повторила образ другой известной актрисы на Венецианском кинофестивале

Ранее в подобном платье появлялась другая звезда.
21-летняя актриса Дженна Ортега дебютировала на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля, который традиционно стартовал на острове Лидо.
Она прибыла в Италию, чтобы посетить премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс" Тима Бертона, поскольку сыграла в нем с Вайноной Райдер и Моникой Беллуччи.
Для мероприятие Дженна выбрала ярко-красный наряд от Модного дома Dior на тонких бретельках.
Декольте платья было выполнено в форме сердца с рюшами, а вот юбка была длинной, многослойной и немного прозрачной из-за чего из-под нее проглядывались трусы-шорты. Спина у платья была полностью открытой.
Образ актриса дополнила туфлями от Jimmy Choo и украшениями от Dior.
Ее появление вызвало восторг и восхищение, однако она не первая знаменитость, которая выбирает подобное платье для кинофестиваля. В 2021 году британская актриса Розамунд Пайк продемонстрировала подобное платье, но на Каннском кинофестивале.
Ее наряд был тоже от Dior и с декольте-сердцем, но дизайн немного отличался.
После того появления актрисы на публике, платье стало буквально вирусным, завоевав статус самого популярного наряда года.
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