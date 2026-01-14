ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Это уже было: Лейтон Мистер вдохновилась образом Джоан Коллинз из старого фильма

Актриса вышла в свет в платье, которое напоминало один легендарный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лейтон Мистер

Лейтон Мистер / © Associated Press

Лейтон Мистер, известная по сериалу «Сплетница», вместе со своим мужем Адамом Броуди, посетила церемонию «Золотой глобус». Актриса выбрала для мероприятия гламурное длинное и прямое платье от Модного дома Miu Miu, юбка которого была полностью расшита пайетками и бисером. Также из бисера на наряде была бахрома, которая добавляла еще больше сияния.

Лейтон Мистер с мужем / © Associated Press

Лейтон Мистер с мужем / © Associated Press

Однако главным акцентом платья Лейтон стала желтая вставка ткани со складками на лифе. Такая деталь была необычной и очень контрастной, из-за чего понравилась не всем модным критикам.

Лейтон Мистер / © Associated Press

Лейтон Мистер / © Associated Press

Свой лук актриса дополнила гламурными туфлями со стразами, нюдовым макияжем и бриллиантовыми украшениями. Однако Лейтон не единственная звезда, которая носила платье с подобным акцентом.

Вероятно она и бренд Miu Miu вдохновились старым образом актрисы Джоан Коллинз из фильма 1956 года «Противоположный пол».

Джоан Коллинз в фильме 1956 года «Противоположный пол» / © скриншот с видео

Джоан Коллинз в фильме 1956 года «Противоположный пол» / © скриншот с видео

Серебристое платье Джоан также имело атласную контрастную вставку ткани на лифе. Однако на платье также был разрез на юбке и огромный бант на спине.

Джоан Коллинз в фильме 1956 года «Противоположный пол» / © скриншот с видео

Джоан Коллинз в фильме 1956 года «Противоположный пол» / © скриншот с видео

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie