- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Это уже было: Лейтон Мистер вдохновилась образом Джоан Коллинз из старого фильма
Актриса вышла в свет в платье, которое напоминало один легендарный образ.
Лейтон Мистер, известная по сериалу «Сплетница», вместе со своим мужем Адамом Броуди, посетила церемонию «Золотой глобус». Актриса выбрала для мероприятия гламурное длинное и прямое платье от Модного дома Miu Miu, юбка которого была полностью расшита пайетками и бисером. Также из бисера на наряде была бахрома, которая добавляла еще больше сияния.
Однако главным акцентом платья Лейтон стала желтая вставка ткани со складками на лифе. Такая деталь была необычной и очень контрастной, из-за чего понравилась не всем модным критикам.
Свой лук актриса дополнила гламурными туфлями со стразами, нюдовым макияжем и бриллиантовыми украшениями. Однако Лейтон не единственная звезда, которая носила платье с подобным акцентом.
Вероятно она и бренд Miu Miu вдохновились старым образом актрисы Джоан Коллинз из фильма 1956 года «Противоположный пол».
Серебристое платье Джоан также имело атласную контрастную вставку ткани на лифе. Однако на платье также был разрез на юбке и огромный бант на спине.