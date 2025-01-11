Это уже было: платье Зендаи было идентично наряду Кайли Дженнер, за который ту ругали

Одним из самых обсуждаемых нарядов "Золотого глобуса" был тот, который носила Зендея. Молодая актриса и певица появилась в кастомном золотом платье от Модного дома Louis Vuitton.

Зендея / Фото: Associated Press

Наряд был немного в ретро-эстетике, выполнен из однотонного шелка, у него не было бретелек, а также платье было приталенным, чем подчеркивало фигуру молодой актрисы. На спине у платья был длинный и пышный шлейф-юбка, который делал его более оригинальным.

Образ Зендея дополнила туфлями в цвет платья, короткой прической и роскошными украшениями от известного бренда ювелирных изделий Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Однако фасон платья девушки имеет много сходства с нарядом Кайли Дженнер, который та носила весной 2024 года на Met Gala. Наряд был от бренда Oscar de la Renta, но поклонники были тогда разочарованы ее выбором. Дело в том, что платье Кайли напоминало свадебное и казалось слишком простым для такого мероприятия.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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