Это уже традиция: с какого продукта начинает день супермодель Хайди Клум

Звезда начинает свой день с простого, но очень полезного блюда.

Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в Instagram видео, в котором наливает в свою чашку костный бульон — так начинается каждое ее утро. Его она готовит с добавлением корня сельдерея и других полезных овощей. Она утверждает, что в этом и заключается секрет ее сияющей кожи.

Хайди Клум каждое утро пьет костный бульон / © Instagram Хайди Клум

И судя по всему, это действительно работает, ведь выглядит Хайди просто потрясающе. Напомним, она — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Отметим, костный бульон богат аминокислотами, коллагеном и минералами, которые поддерживают здоровье суставов, кишечника, кожи и иммунной системы. Коллаген помогает поддерживать эластичность и тонус кожи, а аминокислоты в составе бульона улучшают здоровье волос и ногтей. Клум утверждает, что такой бульон работает лучше любых кремов.

Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум показала, как загорала топлес и качала бицепсы на отдыхе.

