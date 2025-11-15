ТСН в социальных сетях

Это восторг: дочь актрисы Лизы Ринны вышла в свет в ее роскошном платье от Gucci

На фоне тренда на винтаж, дочери звезд все чаще заглядывает в архивы своих матерей.

Делайла Бель Хэмлин

Делайла Бель Хэмлин / © Getty Images

Когда нам нечего надеть на важное событие, то мы бежим в магазин или на онлайн-шоппинг, однако 27-летней Делайла Бель Хэмлин это совсем не нужно, ведь она просто может заглянуть в гардеробную своей мамы-суперзвезды Лизы Ринны. И именно это девушка и сделала, когда собиралась на мероприятие GQ Men Of The Year 2025.

Делайла надела длинное белое платье от Gucci с тонкими бретельками, полностью открытыми боками и толстым белым поясом, обернутым вокруг ее талии. На поясе также была золотая пряжка.

Делайла Бель Хэмлин / © Getty Images

Делайла Бель Хэмлин / © Getty Images

Точно это же платье в 1996 году носила ее мама Лиза Ринна на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Лиза Ринна в 1996 году / © Getty Images

Лиза Ринна в 1996 году / © Getty Images

Но у Лизы есть еще одна дочь — Амелия. Недавно девушка дебютировала на показе мод Victoria’s Secret, где вышла на подиум в самом дерзком луке шоу — в мини платье с красными стрингами.

Амелия Грэй / © Getty Images

Амелия Грэй / © Getty Images

