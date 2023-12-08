Это восторг: дочь Мерил Стрип появилась на красной дорожке в роскошном платье от украинского бренда

Все больше звезд отдают предпочтение украинским дизайнерам и брендам.

Дочь американской актрисы Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера, Мэми Гаммер, посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala, которое состоялось Лос-Анджелесе.

На красную дорожку 40-летняя актриса вышла в черном длинном приталенном платье от украинского бренда BEVZA. Наряд является частью коллекции весна-лето 2024.

У шелкового платья были тонкие бретельки, квадратное декольте и обнаженная спина. Главным украшением этого лаконичного и элегантного наряда стали небольшие вырезы в зоне груди. Образ Мэми дополнила "мокрой" прической, гламурным клатчем, крупными серьгами и ярко-красной помадой.

Мэми Гаммер / Фото: Getty Images

Напомним, что сама Светлана Бевза также блистала в этом году на красной дорожке. Весной дизайнер посетила Бал института костюма Met Gala, который состоялся в Нью-Йорке. На ступеньках Метрополитен-музея она позировала в черном длинном платье, которое дополняла белая накидка в виде крыльев ангела.

Светлана Бевза / Фото: Getty Images

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