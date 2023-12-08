Это восторг: дочь Мерил Стрип появилась на красной дорожке в роскошном платье от украинского бренда

Все больше звезд отдают предпочтение украинским дизайнерам и брендам.
Дочь американской актрисы Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера, Мэми Гаммер, посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala, которое состоялось Лос-Анджелесе.
На красную дорожку 40-летняя актриса вышла в черном длинном приталенном платье от украинского бренда BEVZA. Наряд является частью коллекции весна-лето 2024.
У шелкового платья были тонкие бретельки, квадратное декольте и обнаженная спина. Главным украшением этого лаконичного и элегантного наряда стали небольшие вырезы в зоне груди. Образ Мэми дополнила "мокрой" прической, гламурным клатчем, крупными серьгами и ярко-красной помадой.
Напомним, что сама Светлана Бевза также блистала в этом году на красной дорожке. Весной дизайнер посетила Бал института костюма Met Gala, который состоялся в Нью-Йорке. На ступеньках Метрополитен-музея она позировала в черном длинном платье, которое дополняла белая накидка в виде крыльев ангела.
Читайте также:
- Мерил Стрип: одна из величайших актрис современности
- В элегантном платье с глубоким декольте: Мерил Стрип получила награду из рук принцессы Леонор
- В красной блузе и стильных очках: Мерил Стрип выступила на онлайн-мероприятии