Это восторг: Холли Берри повторила свой легендарный образ из "Оскара"

Наряд все так же идеально сидит на ее роскошной фигуре, как и много лет тому назад.

Оказывается актриса Холли Берри еще хранит свое легендарное бордовое платье в котором в 2002 году получила свой первый "Оскар". Спустя 22 года она повторно надела этот наряд на мероприятие Модного дома Elie Saab под названием The 1001 Seasons of ELIE SAAB.

"В жизни бывают моменты, которые просто случаются и меняют нашу жизнь навсегда! Для меня одним из таких моментов было получение премии "Оскар" в моем платье от Elie Saab! Спасибо, мистер Сааб, за то, что вы стали частью гобелена моей жизни, ведь мы неразрывно связаны вот уже 22 года! Для меня было честью чествовать вас и ваши 1001 сезон. Желаю вам еще многих славных лет радости, творчества и гламура!", - написала актриса в своем посте.

В видео Холли продефилировала по подиуму в этом легендарном платье, которое много лет тому назад было первым нарядом, созданным Саабом для дорожки "Оскара".

"Холли Берри сделала имя Elie Saab более популярным… ей удалось вывести имя Elie Saab на международный рынок. [Она] причина, по которой мой бренд взлетел", - сказал как-то модельер.

Холли Берри в 2002 году / Фото: Associated Press

Напомним, что Берри получила тогда "Оскар" за роль в фильме "Бал монстров" и стала первой темнокожей женщиной в истории церемонии, удостоенной это награды за исполнение главной роли в фильме.

Холли Берри в 2002 году / Фото: Associated Press

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