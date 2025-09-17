Это восторг: Кейт Хадсон сияла на премьере в платье от известного украинского бренда за 33 тысячи гривен

Кейт Хадсон / © Getty Images

Голливудская звезда Кейт Хадсон посетила мероприятие организованное в честь 77-й церемонии вручения премии «Эмми», проводимое компанией Warner Bros. Television Group, в Беверли-Хиллз. Когда актриса вышла на фотоколл — выглядела потрясающе.

Кейт надела лаконичное и женственное платье цвета шампанского от украинского бренда Anna October, которая называется Levi, а ее стоимость 33 942 гривен.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Длинное платье выполнено из нежного шелка, имеет тонкие съемные бретели, а также глубокое декольте, которое украшает скульптурный лиф.

Кейт дополнила роскошное платье лаковой обувью на каблуках, клатчем-коробкой и прической с объемными локонами. Макияж у нее на лице был простой и нежный, как и ее небольшие серьги с бриллиантами в ушах.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Ранее в потрясающем платье от Anna October появилась на премьере второго сезона сериала «Уэнсдей» в Нью-Йорке 23-летняя актриса Эмма Майерс.