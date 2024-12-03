Это восторг: Мона Патель появилась на Fashion Awards в винтажном наряде с бабочками

Это был одновременно гламурный и романтичный наряд, от которого невозможно было оторвать глаз.

Мона Патель - предпринимательница и филантроп индийского происхождения из Флориды зарекомендовала себя в высшем обществе как икону моды. Женщина посещает всевозможные светские мероприятия, демонстрируя роскошные и гламурные наряды от самых известных и роскошных брендов.

В этот раз на церемонию Fashion Awards, которая проводилась в Лондоне, Мона надела роскошное серебряное винтажное платье от бренда Christian Lacroix, созданное для кутюрной коллекции. Наряд имел корсетный верх и приталенную длинную юбку.

Корсет женщины был полностью украшен кристаллами, камнями и стразами. Также на нем можно было увидеть украшения в виде бабочек и бахрому с бусинами. Декольте у наряда было глубоким и фигурным. Образ Мона также дополнила серьгами с бриллиантами в виде бабочек, гламурным макияжем и лаконичной прической.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Напомним, что Мона в этом году дебютировала также на Met Gala. За ее образ на мероприятии отвечал стилист Лоу Роуч, а наряд был от Iris Van Herpen, выполненный по индивидуальному заказу. Ее кинетическое платье тогда стало самым обсуждаемым, ведь было настоящим произведением искусства.

Мона Патель / Фото: Associated Press

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