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- Шоу-бизнес
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Это восторг: певица Кэрри Андервуд надела свое же платье, которому 20 лет
Певица стала известна после победы в четвертом сезоне телеконкурса American Idol в 2005 году. Эта победа принесла ей славу и популярность, а также проложила путь в мир шоу-бизнеса.
Начиная с двадцать третьего сезона, который стартовал в марте этого года, Кэрри Андервуд и сама стала судьей этого талант-шоу, сменив в судейском кресле певицу Кэти Перри.
Поскольку этот проект для Кэрри особенный, она решила на одном из эфиров появится в особенном наряде. Выпуск назывался Iconic Idol Moment (Знаковые моменты айдола), поэтому она надела наряд, который был знаковым для нее — платье, в котором она победила.
Кэрри носила длинный наряд с глубоким декольте и халтером. Платье было ярким и сочетало в себе разные принты, в частности леопардовый и цветочный. Ее талию при этом украшал зеленый пояс с вышивкой. Образ певица дополнила гламурными босоножками, длинными серьгами в ушах и прической.
Этому платья 20 лет и его она носила в финале American Idol. Наряд от Marciano.