Это восторг: певица Кэрри Андервуд надела свое же платье, которому 20 лет

Кэрри Андервуд / © Getty Images

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Начиная с двадцать третьего сезона, который стартовал в марте этого года, Кэрри Андервуд и сама стала судьей этого талант-шоу, сменив в судейском кресле певицу Кэти Перри.

Поскольку этот проект для Кэрри особенный, она решила на одном из эфиров появится в особенном наряде. Выпуск назывался Iconic Idol Moment (Знаковые моменты айдола), поэтому она надела наряд, который был знаковым для нее — платье, в котором она победила.

Кэрри Андервуд в 2025 году / © Getty Images

Кэрри носила длинный наряд с глубоким декольте и халтером. Платье было ярким и сочетало в себе разные принты, в частности леопардовый и цветочный. Ее талию при этом украшал зеленый пояс с вышивкой. Образ певица дополнила гламурными босоножками, длинными серьгами в ушах и прической.

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Этому платья 20 лет и его она носила в финале American Idol. Наряд от Marciano.

Кэрри Андервуд в 2005 году / © Getty Images

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