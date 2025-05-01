ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Это восторг: певица Кэрри Андервуд надела свое же платье, которому 20 лет

Певица стала известна после победы в четвертом сезоне телеконкурса American Idol в 2005 году. Эта победа принесла ей славу и популярность, а также проложила путь в мир шоу-бизнеса.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэрри Андервуд

Кэрри Андервуд / © Getty Images

Начиная с двадцать третьего сезона, который стартовал в марте этого года, Кэрри Андервуд и сама стала судьей этого талант-шоу, сменив в судейском кресле певицу Кэти Перри.

Поскольку этот проект для Кэрри особенный, она решила на одном из эфиров появится в особенном наряде. Выпуск назывался Iconic Idol Moment (Знаковые моменты айдола), поэтому она надела наряд, который был знаковым для нее — платье, в котором она победила.

Кэрри Андервуд в 2025 году / © Getty Images

Кэрри Андервуд в 2025 году / © Getty Images

Кэрри носила длинный наряд с глубоким декольте и халтером. Платье было ярким и сочетало в себе разные принты, в частности леопардовый и цветочный. Ее талию при этом украшал зеленый пояс с вышивкой. Образ певица дополнила гламурными босоножками, длинными серьгами в ушах и прической.

Этому платья 20 лет и его она носила в финале American Idol. Наряд от Marciano.

Кэрри Андервуд в 2005 году / © Getty Images

Кэрри Андервуд в 2005 году / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie