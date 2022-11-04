Это восторг: Сара Джессика Паркер появится в сиквеле "Секса в большом городе" в легендарном свадебном платье

Костюмеры решили нарядить героиню в один из самых знаменитых ее образов.

На протяжении уже нескольких недель в Нью-Йорке активно снимают продолжение сериала 90-х "Секс в большом городе". Сьемки проходят частично в декорациях студии, а частично - в центре города, поэтому увидеть Сару Джессику Паркер на улице прохожим не составляет особого труда.

Вчера во время работы над очередным эпизодом героиня сериала была запечатлена фотографами в легендарном образе - свадебном платье от бренда британского дизайнера Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood).

Впервые это платье появилось в первом полнометражном фильме "Секс в большом городе", вышедшем в 2008 году.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу, 2008 год / Фото: Getty Images

На то время платье-облако было новинкой и представлено в коллекции осень-зима 2007-2008 на Неделе моды в Париже. Затем наряд немного усовершенствовали специально для Сары Джессики. Оно состояло из скульптурного корсета, подчеркивающего тонкую талию актрисы, многослойной "зефирной" юбки, от которой захватывало дух, и открытого декольте. Платье было выполнено из материала двух разных цветов: верх корсета был сделан из шелкового атласа слоновой кости с золотой подкладкой, а юбка - из шелковой тафты белого цвета.

Изюминкой свадебного наряда Кэрри стало бирюзово-синее украшение в волосах, прикрепленное возле фаты. Но мало кто знает, что это не просто перья, а перья довольно редкой птицы. Автором шляпы является модист Филипп Трейси.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

В этот же раз образ немного изменили, добавив накидку бирюзового цвета с перчатками, а с декольте убрали брошку. Также на Паркер были бирюзовые слингбэки и вуаль со стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Особенно необычной и сложной была прическа актрисы.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Почему Кэрри Брэдшоу опять наденет этот наряд, пока остается загадкой, ответ к которой мы узнаем аж в следующем году, после выхода сериала. Но все же сюжетный поворот немного удивляет, вероятно, во втором сезоне "И просто так…" героиня будет продолжать горевать по своему покойному мужу.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, в фильме Кэрри так и не вышла замуж в этом платье, ведь ее жених Мистер Биг на свадьбу не пришел.

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