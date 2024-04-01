Это восторг: топ Бритни Спирс, который она сама сделала, вперве появился на публике за 12 лет

Вещи певицы на аукционах - большая редкость. Тем более, этот топ Бритни сделала практически своими руками. За вещь ождается получить пятизначную сумму.

В мае 2012 года Бритни Спирс стала судьей второго сезона американской версии песенного шоу The X Factor. Она получила контракт на 15 миллионов долларов, став таким образом на тот момент самым высокооплачиваемым судьей среди подобных вокальных конкурсов за всю историю американского телевидения. Бритни была наставницей в категории "Подростки", ее подопечная Карли Роуз Соненклэр прошла в финал шоу и заняла второе место.

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

В начале 2013 года Спирс официально заявила, что не будет участвовать в третьем сезоне шоу, но спустя так много лет, один ее образ из этого конкурса опять на слуху.

Сверкающий серебристый топ певицы в виде кольчуги с халтером и драпировкой появился в реалити-шоу "Аукционы Goldin: лучшие коллекции", в котором принял участие его новый владелец - 33-летний Карло Де Сантис. Он получил топ от одного из сотрудников Спирс, когда работал продюсером.

Топ Бритни Спирс / фото: скриншот из шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

Мужчина на протяжении многих лет хранил этот топ, а теперь выставил его на аукцион, чтобы продать. Топ ранее топ был платьем, автором которого является дизайнер Sheri Bodell. Он кольчужный и имеет подкладку. Бритни сама отрезала его, сделав топ и прошила руками. Так получилась совершенно уникальная вещь, являющаяся также частью поп-культуры.

Топ Бритни Спирс / фото: скриншот из шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

На The X Factor она носила топ с черными джинсами.

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Представители аукционного дома оценили топ в 20-25 тысяч долларов. После проверки эксперты подтвердили его подлинность.

Топ Бритни Спирс / фото: скриншот из шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

Карло Де Сантис согласился выставить топ на продажу.

Топ Бритни Спирс / фото: скриншот из шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

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