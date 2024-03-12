Это восторг: возлюбленная миллиардера Безоса вышла на красную дорожку в платье от украинки

Платье роскошно смотрелось на этом гламурном мероприятии и в сочетании с бриллиантами.

Когда невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - вышла на красную дорожку Vanity Fair - заставила публику затаить дыхание, поскольку на ней был полупрозрачный роскошный наряд.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Associated Press

Платье телеведущей было красного оттенка, а его автором является бренд Lever Couture, основанный украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

Наряд Лорен имел очень глубокое декольте, подчеркивающее грудь, объемные рукава и полупрозрачную юбку со шлейфом. Платье, как и большинство изделий Lever Couture, изготовлено из особой сетчатой ткани, которая держит форму.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Associated Press

Образ Санчес дополнила бриллиантами, бежевыми туфлями-лодочками, нежным макияжем и укладкой. На мероприятие она пришла, конечно же с Безосом, который отдал предпочтение черному смокингу, белой рубашке и галстуку-бабочке. Лацкан его наряда украшала бриллиантовая брошь.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Associated Press

Напомним, что в отношениях Лорен и Джефф с 2018 года. Публичным их роман стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. Лорен же развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Обручились она с Безосом 22 мая 2023 года.

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