- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Это впечатляет: модель из Панамы в цветочных лосинах потрясла огромными ягодицами на камеру
Грейси Бон в пикантном образе сходила на концерт, где прекрасно повеселилась.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон потешила фолловеров в Instagram новым интересным видео с концерта, на который она сходила с друзьями.
Девушка танцевала возле сцены. На ней был фиолетовый костюм с цветочным принтом, который состоял из кроп-топа и лосин.
Грейси на камеру потрясла огромными ягодицами, размер которых просто ошеломляет.
Напомним, ранее Грейси Бон показала селфи, на котором предстала в полотенце на голое тело.