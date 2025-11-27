Это впечатляет: модель из Панамы в цветочных лосинах потрясла огромными ягодицами на камеру

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон потешила фолловеров в Instagram новым интересным видео с концерта, на который она сходила с друзьями.

Девушка танцевала возле сцены. На ней был фиолетовый костюм с цветочным принтом, который состоял из кроп-топа и лосин.

Грейси Бон

Грейси на камеру потрясла огромными ягодицами, размер которых просто ошеломляет.

Напомним, ранее Грейси Бон показала селфи, на котором предстала в полотенце на голое тело.