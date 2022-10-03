Это забавно: Ева Лонгория посмеялась над своим ростом

У знаменитости отличное чувство юмора, и она умеет посмеяться над собой.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория прилетела в Париж, чтобы посетить неделю моды, в рамках которой посетила несколько модных шоу и даже сама вышла на подиум. Но рост у актрисы всего 157 сантиметром, и, по сравнению с другими моделями, которые также были на показах, Ева выгладила совсем малышкой.
Но этот факт совсем не смущает звезду, и она даже поделилась несколькими снимками с топ-моделями Карли Клос и Синди Бруной, который были значительно выше ее.
"Ок, я однозначно не модель", - написала на фото Ева.
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