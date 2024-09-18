Этот цвет ей к лицу: Оливия Уайлд посетила мероприятие бренда Chanel

Звезда выбрала классический наряд от бренда.
В рамках кинофестиваля Tribeca состоялось мероприятие организованное брендом Chanel, на котором чествовали женщин-кинематографистов. Гостьей этой встречи стала актриса и режиссер Оливия Уайлд, прославившаяся ролью в сериале "Доктор Хаус".
Для своего выхода она выбрала стильный твидовый костюм персикового оттенка, который включал широкие штаны и двубортный жакет с гламурными пуговицами и отделкой пайетками на карманах.
Образ Оливия дополнила сумкой с ремешком-цепочкой, которая сочеталась по цвету с костюмом, надела белую футболку с принтом, а также обула знаменитые туфли от Chanel с темным мысом.
Волосы она уложила в легкую волну и сделала очень легкий макияж в нюдовой гамме.
Наряд этого цвета и стиль были к лицу Оливии, ведь чаще всего мы ее видим по пути на тренировки, а точнее в спортивных нарядах. Папарацци регулярно фотографируют звезду в топе и лосинах.
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