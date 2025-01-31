Этот цвет ей к лицу: жена Роберта Паттинсона выступила на концерте в Нью-Йорке

Особенность мероприятия в том, что гости на него приходят в красных нарядах. Проводится оно ежегодно для того, чтобы повысить осведомленность о распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях.
Певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая также является женой известного актера Роберта Паттинсона, посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection.
Сьюки вначале появилась на красной дорожке в свободном наряде от Taller Marmo, который сочетала с украшениями от Suzanne Kalan.
После фотосессии она вышла на сцену, чтобы исполнить песню. Сьюки переоделась в длинное платье с бахромой от бренда Calcaterra из коллекции весна-лето 2025.
А пока Сьюки Уотерхаус отправилась в США, ее возлюбленный полетел из Парижа домой в Великобританию к их общей дочери, которая совсем скоро отпразднует свой первый день рождения. Актер посетил во Франции Неделю моды и появился на показе Модного дома Dior, который презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2025-2026.
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