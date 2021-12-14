Этот день в истории: юный Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Титаник"

Этот день в истории: юный Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Титаник"

14 декабря 1997 года стал особенным для Леонардо Ди Каприо.

В этот день состоялся допремьерный показ фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" в Китайском театре Манна, в голливудском районе Лос-Анджелеса.

Леонардо Ди Каприо тогда было 23 года, для него этот фильм стал путевкой в большой мир кинематографа. Молодой актер с горящими глазами и очаровательной улыбкой прошел в тот день по красной дорожке, купаясь в лучах славы.

Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 1997 года. Фильм "Титаник" установил рекорд, став самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше 1,8 миллиардов долларов, и удерживал это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито фильмом "Аватар" того же режиссера.

Джеймс Кэмерон / Associated Press

В 1998 году фильм "Титаник" был выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года. Фильм стал рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" наряду с такими фильмами, как "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003).

Леонардо Ди Каприо / Associated Press

За "Титаник" Леонардо пророчили "Оскар", но киноакадемики даже не выдвинули его имя в номинацию. Поклонники возмущались, а актер категорически отказался появляться на церемонии. Свой "Оскар" Ди Каприо получил 19 лет спустя за роль в фильме "Выживший".

Леонардо Ди Каприо / Associated Press

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