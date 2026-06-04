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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Этот лук вы захотите повторить: Энн Хэтэуэй вышла на публику в "пижамном" наряде

Ее лук сочетал в себе повседневность и изысканность.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй привлекла внимание своим новым образом в Нью-Йорке. После ряда заметных появлений на публике во время промотура к фильму «Дьявол носит Prada 2», актриса расслабленный образ, который идеально соответствовал одному из трендов сезона — лаконичному и расслабленному образу в стиле домашней одежды.

Энн выбрала монохромный ансамбль светло-голубого оттенка, состоящий из свободной рубашки на пуговицах и широких брюк. Легкий материал и плавный силуэт напоминали пижамную эстетику, но общий образ оставался элегантным и продуманным.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Чтобы придать расслабленному стилю интересности, она дополнила образ тщательно подобранными аксессуарами, в том числе взяла сумку Balenciaga Le City — культовую модель, которая стала символом моды 2000-х годов.

Также недавно с такой же культовой сумкой папарацци застали коллегу Энн по фильму «Дьявол носит Prada 2» Симон Эшли.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
120
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