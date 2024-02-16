Этот образ войдет в историю: Зендея пришла на премьеру "Дюны" в винтажных футуристических доспехах от Mugler

Во время промоции актриса и ее команда максимально попытались передать дух этого научно-фантастического фильма при помощи нарядов.

Вторая часть "Дюны" стала самым ожидаемым фильмом года и, соответственно, появления актеров во время презентации этой картины привлекают всеобщее внимание, как и их наряды. Но, несмотря на то, что главная звезда фильма актер Тимоти Шаламе, поскольку он исполнитель главной роли, во время премьерного показа в Лондоне все взгляды были прикованы только к 27-летней Зендеи.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея и Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Девушка пришла на мероприятие в образе, который без сомнения войдет в историю моды, поскольку на ней были винтажные доспехи от бренда Mugler.

Этот необычный наряд является частью коллекции 1995 года, которую бренд презентовал в Париже на Неделе моды. Доспехи былы созданы Тьерри Мюглером в сотрудничестве с французским художником Жан-Жаком Уркуном.

Mugler Fall 1995 Haute Couture / Фото: Getty Images

Якобы вначале Мюглер был заинтересован только в производстве металлических бюстгальтеров. Но в конце концов он создал полностью хромированный комбинезон, напоминающий героиню-робота из футуристического романа "Метрополис".

Зендея / Фото: Associated Press

Доспехи были созданы из двух видов материала - металла и прозрачного пластика. Под низом Зендея носила бежевый плотный комбинезон, который сливался с оттенком ее тела и создавал так называемый "голый" эффект.

Зендея / Фото: Associated Press

Выглядел образ очень эффектно, смело и оригинально. Конечно же, над ее луком работал стилист Лоу Роуч, сотрудничество с которым без сомнения помогло девушке стать иконой моды.

Зендея / Фото: Associated Press

Но не стоит думать, что наряд актрисы является репликой. Скорее всего доспехи оригинальные, поскольку на груди у пластика заметны трещины.

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила этот футуристический и немного апокалиптический образ Зендея мокрой укладкой, роскошным макияжем, а также колье на шее от бренда Bvlgari с бриллиантами и сапфирами.

Зендея / Фото: Associated Press

Затем девушка переоделась в более обычный наряд, но он выглядел не менее роскошно. На Зендее было элегантное, женственное и очень красивое черное платье, тоже от Mugler.

Зендея / Фото: Associated Press

Этот наряд был однотонным, идеально подчеркивал стройную фигуру и у него было декольте с небольшой драпировкой, которая придавала немного романтики луку. Бретельки у платья были разными - одна в виде тонкой металлической дуги, а вторая просто из ткани.

Зендея / Фото: Associated Press

Спина у платья открытая. Украшения на Зендеи тоже были от Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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