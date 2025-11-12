Этот образ вы захотите повторить: Деми Мур показала, как носить косуху с прозрачной юбкой

Деми Мур / © Getty Images

Стилист актрисы Брэд Горески решил нарядить Деми в многослойный лук, в котормо использовал главные тренды сезона — объемную кожаную куртку и полупрозрачную юбку миди.

Наряд актрисы был от бренда Brandon Maxwell из коллекции осень-зима 2025 и включал также свитер с застежкой-молнией на горловине и рубашку. В руке Мур держала небольшую кожаную сумку, а также заботливо несла в специальной сумке своего собачку, с которым никогда не расстается.

Деми Мур / © Getty Images

Это был стильный и продуманый образ, ведь даже очки и черные классические сапоги, которые Мур надела, были подобраны отлично.

После этого появления на улице актриса посетила мероприятие. Она вышла на красную дорожку в черном «голом» платье от Gucci, которое украшало очень глубокое декольте.

Деми Мур / © Associated Press