Этот образ вы захотите повторить: Деми Мур показала, как носить косуху с прозрачной юбкой
11 ноября актрису Деми Мур сфотографировали в Нью-Йорке и у нее был сногсшибательный внешний вид, но это и неспроста, ведь звезда в тот день праздновала свой 63-й день рождения.
Стилист актрисы Брэд Горески решил нарядить Деми в многослойный лук, в котормо использовал главные тренды сезона — объемную кожаную куртку и полупрозрачную юбку миди.
Наряд актрисы был от бренда Brandon Maxwell из коллекции осень-зима 2025 и включал также свитер с застежкой-молнией на горловине и рубашку. В руке Мур держала небольшую кожаную сумку, а также заботливо несла в специальной сумке своего собачку, с которым никогда не расстается.
Это был стильный и продуманый образ, ведь даже очки и черные классические сапоги, которые Мур надела, были подобраны отлично.
После этого появления на улице актриса посетила мероприятие. Она вышла на красную дорожку в черном «голом» платье от Gucci, которое украшало очень глубокое декольте.