Этот образ вы захотите повторить: Ники Хилтон продемонстрировала идеальный весенний лук

Младшая сестра Пэрис Хилтон — Ники - посетила показ бренда Carolina Herrera, который состоялся в Нью-Йорке. На подиуме гостям презентовали коллекцию на сезон осень-зима 2026.

Светская львица, которая сама является дизайнером украшений и обуви, продемонстрировала на мероприятии изысканный ансамбль в трендовом голубом оттенке.

Образ Ники включал объемную шубу из искусственного меха — ее самый любимый верхний тип одежды, а также облегающее платье в крупный флористический принт в виде белых цветов жасмина и зеленых листьев.

Также она дополнила лук туфлями на каблуках, прямоугольной сумкой с короткими ручками и украшениями своего бренда. Папарацци застали Ники, когда она шла на показ, однако это не первое подобное мероприятие, которое она посетила в рамках Недели моды в Нью-Йорке, ведь также Хилтон появилась на показе Марка Джейкобса.

