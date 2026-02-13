- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 168
- 1 мин
Этот образ вы захотите повторить: Ники Хилтон продемонстрировала идеальный весенний лук
42-летняя светская львица посетила фэшн-шоу, которое состоялось в рамках Недели моды.
Младшая сестра Пэрис Хилтон — Ники - посетила показ бренда Carolina Herrera, который состоялся в Нью-Йорке. На подиуме гостям презентовали коллекцию на сезон осень-зима 2026.
Светская львица, которая сама является дизайнером украшений и обуви, продемонстрировала на мероприятии изысканный ансамбль в трендовом голубом оттенке.
Образ Ники включал объемную шубу из искусственного меха — ее самый любимый верхний тип одежды, а также облегающее платье в крупный флористический принт в виде белых цветов жасмина и зеленых листьев.
Также она дополнила лук туфлями на каблуках, прямоугольной сумкой с короткими ручками и украшениями своего бренда. Папарацци застали Ники, когда она шла на показ, однако это не первое подобное мероприятие, которое она посетила в рамках Недели моды в Нью-Йорке, ведь также Хилтон появилась на показе Марка Джейкобса.