ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Этот образ вы захотите повторить: Ники Хилтон продемонстрировала идеальный весенний лук

42-летняя светская львица посетила фэшн-шоу, которое состоялось в рамках Недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Младшая сестра Пэрис Хилтон — Ники - посетила показ бренда Carolina Herrera, который состоялся в Нью-Йорке. На подиуме гостям презентовали коллекцию на сезон осень-зима 2026.

Светская львица, которая сама является дизайнером украшений и обуви, продемонстрировала на мероприятии изысканный ансамбль в трендовом голубом оттенке.

Ники Хилтон на показе Carolina Herrera / © Getty Images

Ники Хилтон на показе Carolina Herrera / © Getty Images

Образ Ники включал объемную шубу из искусственного меха — ее самый любимый верхний тип одежды, а также облегающее платье в крупный флористический принт в виде белых цветов жасмина и зеленых листьев.

Также она дополнила лук туфлями на каблуках, прямоугольной сумкой с короткими ручками и украшениями своего бренда. Папарацци застали Ники, когда она шла на показ, однако это не первое подобное мероприятие, которое она посетила в рамках Недели моды в Нью-Йорке, ведь также Хилтон появилась на показе Марка Джейкобса.

Ники Хилтон на показе Marc Jacobs / © Getty Images

Ники Хилтон на показе Marc Jacobs / © Getty Images

Ники Хилтон в красивых платьях (19 фото)

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie