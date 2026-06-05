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- Шоу-бизнес
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Этот образ заставит вас забыть о платьях: Кэти Холмс продемонстрировала идеальный вечерний лук
«Королева тихой роскоши» Кэти Холмс снова продемонстрировала свой хороший вкус на публике.
Актриса появилась на мероприятии в деловом образе, который сочетал повседневную элегантность с непринужденностью.
Ее лук был из коллекции Brunello Cucinelli осень 2026 и был собран в нейтральных тонах. Кэти была одета в шелковый блейзер и блузку в тон, которые контрастировали с кремовыми брюками со складками. Она подчеркнула весь силуэт элегантным кожаным ремнем на талии. Ее выбор опирался на минималистичные аксессуары.
Холмс давно является большой поклонницей этого известного бренда и даже подтвердила свою приверженность к марке в апреле этого года, когда посетила галавечер в Нью-Йорке, посвященный Brunello Cucinelli. Тогда она продемонстрировала на красной дорожке модное сотрудничество с декором и белую рубашку.