Этот показ тронул многих: в Милане показали первую коллекцию Emporio Armani после смерти модельера

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Реклама

Бренд на протяжении многих лет является неотъемлемой частью миланской модной сцены и несмотря на кончину своего создателя Джорджио Армани провели роскошный показ.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Сильвана Армани, племянница модельера и ведущий дизайнер женской линии, еще до показа заявила, что не будет выходить на поклон после шоу. И это ожидаемо, ведь фактически это шоу стало финальной коллекцией Emporio под присмотром основателя бренда — Армани работал практически до последнего дня жизни.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Но несмотря на грустную составляющую показа, бренд презентовал много новых нарядов на грядущий сезон. В коллекции весна-лето 2026 Emporio Armani предложили много фасонов в стиле бохо, гламурные детали и прозрачные ткани: туники, кафтаны, жакеты, брюки широкого кроя и жилеты.

Реклама

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Коллекция получила название Retorni («Возвращение») и стала продолжением прошлосезонной отпускной коллекции. Ее задумка заключалась в том, что это одежда для момента сразу после возвращения из путешествия.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Как видим, даже без прямого присутствия Джорджо Армани на покаже — дух бренда и коды, которые он в него заложил, ощущаются во всем.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press