ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Писк моды
Количество просмотров
222
Время на прочтение
2 мин

Этот показ тронул многих: в Милане показали первую коллекцию Emporio Armani после смерти модельера

Неделя моды в Милане в самом разгаре, но среди множества показов и презентаций также состоялось шоу Emporio Armani, которое стало поклоном известному маэстро моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Показ Emporio Armani весна-лето 2026

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Бренд на протяжении многих лет является неотъемлемой частью миланской модной сцены и несмотря на кончину своего создателя Джорджио Армани провели роскошный показ.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Сильвана Армани, племянница модельера и ведущий дизайнер женской линии, еще до показа заявила, что не будет выходить на поклон после шоу. И это ожидаемо, ведь фактически это шоу стало финальной коллекцией Emporio под присмотром основателя бренда — Армани работал практически до последнего дня жизни.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Но несмотря на грустную составляющую показа, бренд презентовал много новых нарядов на грядущий сезон. В коллекции весна-лето 2026 Emporio Armani предложили много фасонов в стиле бохо, гламурные детали и прозрачные ткани: туники, кафтаны, жакеты, брюки широкого кроя и жилеты.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Коллекция получила название Retorni («Возвращение») и стала продолжением прошлосезонной отпускной коллекции. Ее задумка заключалась в том, что это одежда для момента сразу после возвращения из путешествия.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Как видим, даже без прямого присутствия Джорджо Армани на покаже — дух бренда и коды, которые он в него заложил, ощущаются во всем.

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie