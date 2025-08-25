Этот стиль ей идет: Марго Робби появилась в черном корсете от Vivienne Westwood

Марго Робби

Реклама

Вероятно, образ и фото были подобраны Эндрю для пресс-тура Марго в поддержку фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey), в котором она сыграла главную роль. Наряд выглядел более дерзко и авантюрно и кардинально отличался от того, что стилист подбирал для актрисы во время продвижения фильма «Барби».

Марго Робби / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Марго надела черный ансамбль от Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025. Наряд включал корсетный топ с бархатной отделкой и бретельками-завязками, а также креативные брюки с «двойной» талией-обманкой. Образ актриса также дополнила роскошной укладкой, солнцезащитными очками и туфлями черного цвета.

Марго Робби / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Кому-то эта деталь с необычным поясом на Марго может показаться слишком смелой, но она привносит именно то новое, что сделает этот образ интересным. Это был стильный и смелый выбор, совсем не то, что носила Робби, когда работала со стилистом Кейт Янг и сотрудничала с Chanel.

Реклама

Марго Робби / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Также в рамках промо-тура актриса вышла на публику — Марго посетила фотоколл в Лос-Анджелесе. Актриса в компании своего коллеги Колин Фаррелла появилась в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles. Мероприятие было тоже посвящено фильму «Большое смелое прекрасное путешествие». Актриса носила черном мини-платье от Stella McCartney из коллекции Resort 2026.

Марго Робби и Колин Фаррелл / © Associated Press