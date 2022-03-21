"Этот ужас мог сделать только изверг": Ирина Билык отреагировала на последствия ракетного удара по Киеву

"Этот ужас мог сделать только изверг": Ирина Билык отреагировала на последствия ракетного удара по Киеву

Певица отметила, что такие ужасы могут делать только изуверы.

Ирина Билык опубликовала в Instagram видео ужасающих последствий очередного ракетного удара российских оккупантов по Киеву. Разрушен один из торговых центров в Подольском районе столицы. Также повреждены окна в ближайших жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Есть жертвы: погибли восемь человек.

"Разве это мог сделать человек? Этот ужас мог сделать только изверг! Держимся", — написала Билык, добавив хештеги #stopputin и #stoprussianaggression.

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