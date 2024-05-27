Ева Грин вышла на красную дорожку в серебряном платье с пайетками и соблазнительным декольте

43-летняя французская актриса любит акцентировать внимание в своих образах на бюсте.

Ева Грин продемонстрировала на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля гламурный аутфит.

На красную дорожку она вышла в длинном серебряном платье с пайетками из коллекции осень-зима 2024 года бренда Del Core. Главный акцент в ее образе был на пышном и соблазнительном декольте.

Лук Грин дополнила туфлями от Aquazzura, высоким хвостом, макияжем смоки-айс и черным маникюром. В ушах у нее были серьги-люстры с камнями.

Ева Грин / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Грин на вечеринке Chopard появилась в черном бархатном платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом, прекрасно облегавшем ее стройную фигуру.

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