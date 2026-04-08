- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Ева Лонгория белой мини-юбкой подчеркнула стройные ноги
51-летняя актриса появилась на улицах Нью-Йорка в стильном наряде от итальянского бренда.
Папарацци подловили Еву Лонгорию в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Актриса, как всегда, выглядела эффектно.
На этот раз звезда вышла в свет в белом наряде от итальянского бренда Patrizia Pepe. Он состоял из удлиненного жакета с воротником-стойкой и бежевыми пуговицами и мини-юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Ева дополнила бежевыми остроносыми туфлями с ремешками и на шпильках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и красный маникюр. На руках у звезды были золотые кольца.
Лонгория сейчас активно посещает различные теле-шоу, на которых рассказывает о съемках во Франции нового сезона своего сериала о путешествиях и кулинарии "В поисках"; о режиссуре своей первой большой женской комедии "Пятое колесо", а также о своей программе наставничества, которая помогает молодым женщинам-режиссерам получить реальный опыт.