Ева Лонгория белой мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

Ева Лонгория / © Getty Images

Папарацци подловили Еву Лонгорию в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Актриса, как всегда, выглядела эффектно.

На этот раз звезда вышла в свет в белом наряде от итальянского бренда Patrizia Pepe. Он состоял из удлиненного жакета с воротником-стойкой и бежевыми пуговицами и мини-юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Аутфит Ева дополнила бежевыми остроносыми туфлями с ремешками и на шпильках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и красный маникюр. На руках у звезды были золотые кольца.

Лонгория сейчас активно посещает различные теле-шоу, на которых рассказывает о съемках во Франции нового сезона своего сериала о путешествиях и кулинарии "В поисках"; о режиссуре своей первой большой женской комедии "Пятое колесо", а также о своей программе наставничества, которая помогает молодым женщинам-режиссерам получить реальный опыт.